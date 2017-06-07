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  3. 07 Haziran 2017 10:45

İran Parlamentosuna silahlı saldırı: 1 ölü

İran Parlamentosuna kimliği belirlenemeyen saldırganlar silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Atatürk Havalimanına yeni güvenlik önlemleri
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Parlamento çevresindeki panik kamerada
Parlamento çevresindeki panik kamerada
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Taksimde nostaljik tramvayın rayları döşenmeye başlandı
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