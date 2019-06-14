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  3. 14 Haziran 2019 16:30

İran petrol tankerlerinin patlamasına ilişkin suçlamaları reddetti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif İran’ın petrol tankerlerine yönelik saldırıdan sorumlu olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın petrol tankerlerine yönelik saldırıdan sorumlu olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin Umman Denizi’nde iki petrol gemisine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutarak...

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