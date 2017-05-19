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  3. 19 Mayıs 2017 18:15

İran seçimi Cağaloğlu'na böyle yansıdı

İRAN İslam Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. İran Başkonsolosluğu önünde metrelerce oy kuyruğu oluştu.

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