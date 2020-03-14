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  3. 14 Mart 2020 14:40

İran sınırında 7 ceset bulundu !

Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında, kış mevsiminde sınırdan geçerken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu belirlenen 7 ceset bulundu.

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