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  3. 13 Nisan 2017 09:50

İran sınırında 'Hudut Kartalları' alarmda

Türkiye- İran sınırının 300 kilometrelik bölümü Van'da konuşlu 6'ncı Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından korunuyor.

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'Moda markaları için Türkiye'de önemli tekstil sanayi var'
'Moda markaları için Türkiye'de önemli tekstil sanayi var'
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Saraçoğlu, “Moda dünyasında marka olmak uzun ve meşakkatli bir yol”
Saraçoğlu, “Moda dünyasında marka olmak uzun ve meşakkatli bir yol”
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Öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı
Öğrenci servisi devrildi: 16 yaralı
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Adanada PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
Adanada PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı
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Macaristanda hükümet karşıtı gösteri
Macaristanda hükümet karşıtı gösteri
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Otobandan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu
Otobandan karşıya geçmeye çalışırken canından oldu