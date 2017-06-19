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  3. 19 Haziran 2017 16:15

İran, Suriye'yi böyle vurdu

İran devlet televizyonu, IŞİD kontrolündeki Suriye'nin Deyru'z Zur kentine yönelik Devrim Muhafızları tarafından yapılan füze saldırısının görüntülerini yayınladı.

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