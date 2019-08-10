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  3. 10 Ağustos 2019 14:48

İran ve İngiltere Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya geldi

İngiliz ticaret gemisine eşlik eden ve İran karasularına giren bir İngiliz fırkateyninin İran Devrim Muhafızları tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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