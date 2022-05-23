Anasayfa Video Galeriler Gündem İran'da 10 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var İran'da 10 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var 23 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 15:45 İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628b81eab3914e6a39574533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu düğünde takılar havada uçuştu! Takı takma yarışına girdiler Türkiye'nin cennet köşesi Kazdağları'nda polen fırtınası İzmir'de Bodrum katından servet çıktı! Maltepe'de hafriyat kamyonu makas atarak trafikte terör estirdi Arkadaşına emanet vermişti... Korkunç kazada alev alev yandı! Esenyurt'ta can pazarı! Alevler binayı sardı Rüşvet skandalında görüntüler ortaya çıktı Karadeniz yaylalarında yıkım başladı Japon arkeolog keşfetti, Anadolu'nun en eskilerinden