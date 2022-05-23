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  4. İran'da 10 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

İran'da 10 katlı bina çöktü: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde çöken binada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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