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  3. 08 Ocak 2020 09:05

İran’da 180 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü: Kurtulan yok

İran'da, içerisinde 180 kişinin bulunduğu Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı düştü. İran devlet televizyonu, ''Uçaktan kurtulan yok'' açıklamasını yaptı.

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