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  4. İran'da başörtüsünü çıkartan 20 yaşındaki genç kadın kurşuna dizildi!

İran'da başörtüsünü çıkartan 20 yaşındaki genç kadın kurşuna dizildi!

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda 20 yaşındaki Hadis Najafi adlı genç kadın rejim güçleri tarafından 6 kurşunla öldürüldü.

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