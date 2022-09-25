Anasayfa Video Galeriler Gündem İran'da başörtüsünü çıkartan 20 yaşındaki genç kadın kurşuna dizildi! İran'da başörtüsünü çıkartan 20 yaşındaki genç kadın kurşuna dizildi! 25 Eylül 2022 Pazar Saat: 22:15 İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolarda 20 yaşındaki Hadis Najafi adlı genç kadın rejim güçleri tarafından 6 kurşunla öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6330a8c74ff7eb42967d9f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya boğulma vakaları için ''cankurtaran dronlar'' görevde Bingöl'de 'bedava ev' heyecanı: Binlerce kişi başvurdu AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler İstanbul'da hareketli anlar! Minibüsten atlayıp polisten kaçtılar Bomba iddia: Danla Bilic ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor? Savaşmak istemeyen binlerce Rus, ülkesini terk ediyor Mustafa Sarıgül'ün azarladığı Bodrum İlçe Başkanı partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı Sosyal medyada viral oldu: ''Putin'in bu askerlerle vay haline'' Ordu'da fıkra gibi olay: Duşa girmek istedi başına gelmeyen kalmadı