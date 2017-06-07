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  3. 07 Haziran 2017 12:15

İranda çifte saldırı

İran’a düzenlenen çifte saldırıda İran Parlamaneto binasına ve İmam Humeyni’nin mezarı çevresinde saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

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Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
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Sedat Şahin hakim karşısında
Sedat Şahin hakim karşısında
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Bu mahallede davul çalmaya korkuyorlar
Bu mahallede davul çalmaya korkuyorlar
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İstanbul Bağcılarda soygun girişimi
İstanbul Bağcılarda soygun girişimi
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İkinci elin kalbi bu pazarda atıyor
İkinci elin kalbi bu pazarda atıyor
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Emniyet müdür yardımcısına şok
Emniyet müdür yardımcısına şok