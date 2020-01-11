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  3. 11 Ocak 2020 17:05

İran'da düşürülen yolcu uçağından yeni görüntüler

İran’da Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşmesine neden olan füzenin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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