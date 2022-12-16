Anasayfa Video Galeriler Gündem İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 20:05 İran'da Mahsa Amini protestolarına katıldığı gerekçesiyle idam edilen gencin son sözleri ortaya çıktı. Gencin videosu sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639ca54ca4b6bd71be1505c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Zengin açıkladı: AK Parti, HDP ile bir daha masaya oturacak Rusya’da helikopter düştü! 3 ölü Burası Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 4 metreyi geçti Erdoğan'ın katıldığı törende Mehmet Şimşek sürprizi Minibüs sulama kanalına düştü: 9 ölü, 2 yaralı 7 çocuklu adama kaçan kadın, tek bir sözüyle stüdyoyu karıştırdı CNN Türk canlı yayınında İmamoğlu ile Akşener böyle ''ti''ye alındı İstanbul'da özel hastanede ''kayıtsız'' doktor kavgası İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı