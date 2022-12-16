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  4. İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı

İran'da idam edilen 23 yaşındaki gencin son sözleri ortaya çıktı

İran'da Mahsa Amini protestolarına katıldığı gerekçesiyle idam edilen gencin son sözleri ortaya çıktı. Gencin videosu sosyal medyada gündem oldu.

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