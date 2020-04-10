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  3. 10 Nisan 2020 17:10

İran'da korkunç görüntüler! Tünel böyle çöktü

İran’da yapımı devam eden bir tünelin üzerinden kopan dev kaya kütleleri tünelin giriş bölümüne düştü. Meydana gelen olayda şans eseri yaralı ve ölen olmadığı belirtildi.

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