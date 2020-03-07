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  3. 07 Mart 2020 15:35

İran'da koronavirüs kurbanları böyle gömülüyor

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin gömüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cenazelerin kazılan çukurlara karga tulumba atılması dikkat çekti.

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