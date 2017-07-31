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  3. 31 Temmuz 2017 18:45

İranda mahkumlar bozulan cezaevi aracını itti

İran’da bozulan cezaevi aracını iten mahkumlar sosyal medyada gündem oldu.

Video Galeri
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Berlinde Filistinliler için destek gösterisi
Video Galeri
İranda mahkumlar bozulan cezaevi aracını itti
İranda mahkumlar bozulan cezaevi aracını itti
Video Galeri
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