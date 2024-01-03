  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İran'da peş peşe patlama: Çok sayıda ölü var

İran'da peş peşe patlama: Çok sayıda ölü var

Güncelleme:

İran'da 4 yıl önce bugün öldürülen general Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında peş peşe patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ölenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor
Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor
Site otoparkına şok baskın! İçerideki manzara mide bulandırdı
Site otoparkına şok baskın! İçerideki manzara mide bulandırdı
İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılık yöntemi
İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılık yöntemi
İstanbul mu, üstü açık mezarlık mı siz karar verin
İstanbul mu, üstü açık mezarlık mı siz karar verin
68 yaşında 14'üncü üniversitesini bitirdi, hedefi yerel seçimler oldu!
68 yaşında 14'üncü üniversitesini bitirdi, hedefi yerel seçimler oldu!
Hakkari'de 5 metrelik kar tünelleri oluştu
Hakkari'de 5 metrelik kar tünelleri oluştu
Pes artık! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar
Pes artık! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar
Türkiye'deki ''kartpostallık'' sisin içinden radyasyon çıktı!
Türkiye'deki ''kartpostallık'' sisin içinden radyasyon çıktı!
Kış turizminin başkentinde 2024 yılının ilk karı
Kış turizminin başkentinde 2024 yılının ilk karı