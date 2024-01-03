Anasayfa Video Galeriler Gündem İran'da peş peşe patlama: Çok sayıda ölü var İran'da peş peşe patlama: Çok sayıda ölü var 03 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 16:40 Güncelleme: 03 Ocak 2024 Çarşamba 16:40 İran'da 4 yıl önce bugün öldürülen general Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında peş peşe patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ölenlerin sayısı 73'e yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659563e40fcee6b5ad0789b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kilosu 80 lira! Tek başına yılda 20 ton üretiyor Site otoparkına şok baskın! İçerideki manzara mide bulandırdı İkinci el otomobilde yeni dolandırıcılık yöntemi İstanbul mu, üstü açık mezarlık mı siz karar verin 68 yaşında 14'üncü üniversitesini bitirdi, hedefi yerel seçimler oldu! Hakkari'de 5 metrelik kar tünelleri oluştu Pes artık! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar Türkiye'deki ''kartpostallık'' sisin içinden radyasyon çıktı! Kış turizminin başkentinde 2024 yılının ilk karı