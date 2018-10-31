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  3. 31 Ekim 2018 11:00

İran’dan Almanya’ya giden kan yüklü tır alev alev yandı

İran’dan Almanya’ya giden ve dorsesinde içerisinde dolu kan torbaları bulunan tır alev alev yandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Erzurum’un Horasan ilçesi ile İran transit Yolu İğdeli Köyü yol ayrımı mevki’inde gece saatlerinde meydana gelen yangında, Erzurum istikametine giden Mehmet Albayrak idaresindeki içerisi dolu kan torbalarıyla yüklü 31 HB 307 plakalı tır bir anda henüz...

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