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  3. 18 Haziran 2017 23:45

İran'dan misilleme!

İran, 7 Haziran'da 18 kişinin ölümüne neden olan Tahran'daki çifte terör saldırılarına misilleme olarak Suriye'nin Deyrizor kentinde "terörist" diye tanımladığı gruplara yönelik operasyon düzenledi.

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İstanbul'dan Suruç'a uzanan iftar sofrası
İstanbul'dan Suruç'a uzanan iftar sofrası
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Motosikletli havada defalarca takla attı
Motosikletli havada defalarca takla attı
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Camdan içeri benzin döküp evi yaktı
Camdan içeri benzin döküp evi yaktı
Video Galeri
Alanyada hortum böyle görüntülendi
Alanyada hortum böyle görüntülendi
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Portekizde orman yangını: 62 ölü
Portekizde orman yangını: 62 ölü
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Motosiklette yılan operasyonu
Motosiklette yılan operasyonu