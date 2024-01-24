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İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'yi resmi törenle karşıladı.

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