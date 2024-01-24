Anasayfa Video Galeriler Gündem İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret İran'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret 24 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 17:10 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'yi resmi törenle karşıladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b11a680f197bce9c0db293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yabancı uyruklu cani 12 yaşındaki kızı öldürdü, annesini yaraladı Dolandırıcıların son tuzağının ''sesi uzaktan hoş geliyor'' Hepimizi deprem değil işte bu ahmaklık öldürecek! Yüzsüz hırsızlar kamerada Rusya duyurdu: Esir askerleri taşıyan uçak düştü! Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Yok artık! Sınır kapısında uçak yakalandı İstanbul'da satırlı yan baktın dehşeti kamerada