  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İranlı emlakçı evinde ölü bulundu

İranlı emlakçı evinde ölü bulundu

Güncelleme:

İstanbul Ataşehir'de yaşayan 38 yaşındaki İran uyruklu emlak danışmanı, evinde ölü bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu
Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası
Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası
''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti
''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti
Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi
Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi
Çocuk parkında korkunç ölüm
Çocuk parkında korkunç ölüm
İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı
İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı
Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti
Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti
12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü
12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü