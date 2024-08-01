Anasayfa Video Galeriler Gündem İranlı emlakçı evinde ölü bulundu İranlı emlakçı evinde ölü bulundu 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 19:36 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 19:36 İstanbul Ataşehir'de yaşayan 38 yaşındaki İran uyruklu emlak danışmanı, evinde ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66abb99d46ebdfb7080ec8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu Antalya'da orman yangını Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası ''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti Kaçak maden ocakları bir bir imha edildi Çocuk parkında korkunç ölüm İsrail Kassam Tugayları liderini öldürdü, vurulma anı görüntüleri yayınlandı Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti 12'nci kattan atlayan genç esnafın üstüne düştü: 1 ölü