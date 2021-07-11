Anasayfa Video Galeriler Gündem İranlı kadın Türk Bayrağı'nı yırtıp üzerine bastı İranlı kadın Türk Bayrağı'nı yırtıp üzerine bastı 11 Temmuz 2021 Pazar Saat: 22:10 Büyükçekmece’de Türk bayrağını yırtan İranlı bir kadına çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60eb421d1ca8cc51192cc923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu Türkiye'nin tatil cennetinde can pazarı: Tekneleri alabora oldu Meclis Başkanı ve AK Partililerden Atatürklü Türk bayraklarına veto AK Parti'den aday olmuştu... 2 bin 500 kişiyle CHP'ye geçti 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da bir kadın vapurdan düştü İtalya-İngiltere maçı öncesi Londra karıştı Dilan Çiçek Deniz 10 yaş büyük sevgilisiyle fena yakalandı İstanbul'da savaş gemisi paniği: Kuvvetli dalgalar kafeyi sular altında bıraktı