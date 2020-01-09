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  3. 09 Ocak 2020 23:45

İranlı komutan Hacızade ABD saldırısının ayrıntılarını anlattı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, ABD üslerine yapılan saldırı hakkında çok çarpıcı ayrıntılar paylaştı.

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