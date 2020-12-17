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  3. 17 Aralık 2020 16:15

İranlı muhalif Habib Chaab böyle kaçırıldı

İranlı muhalif Habib Chaab'ın, İranlı ajanlar tarafından kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İstanbul'da tuzağa düşürülen Chaab, önce Van'a ardından İran'a götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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