Anasayfa Video Galeriler Gündem İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı 22 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 16:35 Türkiye'de ikamet eden İranlı şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan eşiyle birlikte sahte pasaportla kaçarken yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646b6f9aa4bd5621a9065903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da yolu yağışı yolları beyaza bürüdü Adliye önünde intihar girişimi! ''Bu mektubu devletin savcısı okuyacak'' Erdoğan: ''Trakya'nın artık şu gidişini bozun'' Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş'tan görüşme sonrası ilk açıklama Eski Ülkü Ocakları Başkanı 14 Mayıs'ın galibini açıkladı Meteor düşme anı saniye saniye kamerada! Gece gündüze döndü Damat mı eşkıya mı, düğün mü savaş mı ? Türkiye'de yaşayan kuş türleri objektiflere böyle yansıdı Deprem onu yaşarken öldürdü; şimdi yaşadığını kanıtlayamıyor!