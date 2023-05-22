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İranlı şarkıcı sahte pasaportla kaçarken yakalandı

Türkiye'de ikamet eden İranlı şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan eşiyle birlikte sahte pasaportla kaçarken yakalandı.

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