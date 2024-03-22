Anasayfa Video Galeriler Gündem İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı 22 Mart 2024 Cuma Saat: 11:36 Güncelleme: 22 Mart 2024 Cuma 11:36 İranlı turistlerin yaz kış tatil rotası olan Türkiye Nevruz'da da İranlı turist akınına sahne oluyor. İranlı turistler Avrupa'nın en uzun ve en dik kayak pisti olan Palandöken'de Nevruz ateşi yakıp kış tatilinin keyfini çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fd42f2781e75fc40016ff7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'da soba faciası: 2 ölü İstanbul'da tüneldeki feci motosiklet kazası kamerada Kış boyunca yağmayan kar baharda geldi; her yer bembeyaz Otobüste yabancı uyruklu tacizciye meydan dayağı Maskelerinizi hazırlayın: Tarih verildi, kabus geri dönüyor İsrail'den İHA'lı katliam: Sivilleri böyle vurdular Burası İsveç değil, Türkiye! İşte doğa tutkunlarının yeni rotası İzmirde korkunç olay! Bagajdan kuyumcunun cesedi çıktı İstanbul'un saç baş yolduran trafiğinde ilginç anlar