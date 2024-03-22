İranlı turistler nevruz ateşini Palandöken'de yaktı

İranlı turistlerin yaz kış tatil rotası olan Türkiye Nevruz'da da İranlı turist akınına sahne oluyor. İranlı turistler Avrupa'nın en uzun ve en dik kayak pisti olan Palandöken'de Nevruz ateşi yakıp kış tatilinin keyfini çıkardı.

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