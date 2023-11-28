Anasayfa Video Galeriler Gündem İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı 28 Kasım 2023 Salı Saat: 11:01 Güncelleme: 28 Kasım 2023 Salı 11:01 İranlı turistlerin gözdesi Van'da, yılbaşı öncesi otellerin rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı. Yılbaşına kadar kente 600 bin turistin gelmesi bekleniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65659e3f35b86d87200f4b17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti Çantasından GPS cihazı çıkan Semih Kaya ifadesinde her şeyi anlattı İstanbul'da iş yerinde korkutan yangın Gün ağarırken beliren dolunay mest etti