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  4. İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı

İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı

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İranlı turistlerin gözdesi Van'da, yılbaşı öncesi otellerin rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı. Yılbaşına kadar kente 600 bin turistin gelmesi bekleniyor.

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