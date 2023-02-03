Anasayfa Video Galeriler Gündem İrem Derici aşkını haykırdı: ''Bana çok iyi geliyor'' İrem Derici aşkını haykırdı: ''Bana çok iyi geliyor'' 03 Şubat 2023 Cuma Saat: 13:45 Güncelleme: 03 Şubat 2023 Cuma 13:45 Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Derici, ilk adımı kendisinin attığını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dce5c4b9f4c03d5c211707" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de çığ düştü! O anlar kamerada THY uçağında kavga! Kadın yolcuya tekme attı 9 büyükelçi Bakanlığa çağrılmıştı! İşte verilen mesaj İstanbul'un iki deresinde kirlilik alarmı! Kötü koku isyan ettirdi 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı! İfadesi ortaya çıktı Sosyal medyada büyük tuzak! Fenomenlerin yeni kazanç yöntemi bu oldu ABD savaş gemisi İstanbul'da TEM'de 6 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı Yine kiracı - ev sahibi tartışması! Evi ateşe verdi!