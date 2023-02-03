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  4. İrem Derici aşkını haykırdı: ''Bana çok iyi geliyor''

İrem Derici aşkını haykırdı: ''Bana çok iyi geliyor''

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Eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı İrem Derici, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Derici, ilk adımı kendisinin attığını söyledi.

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