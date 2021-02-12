  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Şubat 2021 14:00

İrem Derici yasak dinlemedi: ''Gidin şikayet edin!''

Caddebostan Sahili'nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yapan Şarkıcı İrem Derici, "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" dedi.

Video Galeri
Sahte ilan çetesi çökertildi
Sahte ilan çetesi çökertildi
Video Galeri
Meteoroloji uzmanından yoğun kar ve don uyarısı
Meteoroloji uzmanından yoğun kar ve don uyarısı
Video Galeri
Roma'daki kolezyumun benzeri Aydın'da bulundu
Roma'daki kolezyumun benzeri Aydın'da bulundu
Video Galeri
İllere göre normalleşme başlıyor! Bilim Kurulu üyesi detayları anlattı
İllere göre normalleşme başlıyor! Bilim Kurulu üyesi detayları anlattı
Video Galeri
İşe gitmek için bekleyen adamı yanlışlıkla öldürdüler!
İşe gitmek için bekleyen adamı yanlışlıkla öldürdüler!
Video Galeri
Çeşme’deki hortum kamerada!
Çeşme’deki hortum kamerada!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM