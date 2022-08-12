Anasayfa Video Galeriler Gündem İrem Derici'den bir garip ''10 parmağımda 10 marifet'' şovu İrem Derici'den bir garip ''10 parmağımda 10 marifet'' şovu 12 Ağustos 2022 Cuma Saat: 12:15 Sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla her defasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı İrem Derici bu sefer de sahil kenarından yaptığı video paylaşım ile gündemde. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f61a2ed5d16247c93755e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada! Yine bir çıplak rezaleti! Yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı İstanbul'da korkunç cinayet Alkollü sürücü polisi isyan ettirdi: ''Boynumu kes, üflemem!'' Haluk Levent kanseri yenen çocukla birlikte dans etti Türkiye'de bulunan ünlü rock grubuna saldırı Erdoğan'dan Vali'nin konuşmasına müdahale Bayrağımızı yakıp, Özgür Suriye Ordusu bayrağı açtılar! Ali Babacan böyle protesto edildi: ''Erdoğan'' sloganları atıldı