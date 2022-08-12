İrem Derici'den bir garip ''10 parmağımda 10 marifet'' şovu

Sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla her defasında dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü şarkıcı İrem Derici bu sefer de sahil kenarından yaptığı video paylaşım ile gündemde.

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