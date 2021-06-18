Anasayfa Video Galeriler Gündem İrem Derici'nin cesur dansı sosyal medyada olay oldu İrem Derici'nin cesur dansı sosyal medyada olay oldu 18 Haziran 2021 Cuma Saat: 11:10 Son dönemde yaptığı bikinili paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken İrem Derici bu sefer de cesur dansını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60cc54fdf430575b7d05a027" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB Meclisi'nde FETÖ hatırlatılınca kürsüye yürüdüler Mansur Yavaş müjdeyi ''tüm Türkiye için bir ilk olacak'' diyerek verdi Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı HDP İzmir il binasına saldıran kişinin binaya giriş anları kamerada Meral Akşener'den HDP binasına yapılan saldırıya tepki Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme sahnesi olay oldu İstanbul Boğazı'nda facia: Ölü sayısı 2'ye yükseldi Hamile olduğunu sanıyordu... Gerçek çok başka çıktı 83 yıl önce sulara gömülmüştü... Gün yüzüne çıkarıldı