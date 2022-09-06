Anasayfa Video Galeriler Gündem İrem Derici'nin göğüs silikonlarıyla yaptığı ekonomi yorumu sosyal medyayı salladı İrem Derici'nin göğüs silikonlarıyla yaptığı ekonomi yorumu sosyal medyayı salladı 06 Eylül 2022 Salı Saat: 14:30 Şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir TV programında ‘En sevdiğin yerin’ neresi sorusuna ‘memelerim’ diyerek cevap verdi. Derici “Dört bin euroya yaptırdım. Satsam hepimizi köşeyi döneriz” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63172f4dc0cfc518bd004ec7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçe eski Başkanı ünlü holding patronundan çalışanlara tokat Bülent Ersoy derin dekoltesinin kurbanı oldu Tek isteği icradan ucuza ev almaktı, dolandırıcıların oyununa geldi Türkiye'nin en ilginç doktoru... Gündüz şehir hastanesinde, akşam ise... Erdoğan'dan AB'ye rest, Putin'e destek: ''Avrupa aslında ektiğini biçiyor'' İBB'den kadın istihdamına bir büyük destek daha Taksi şoförü yavru kediyi ezip kaçtı Esenyurt'ta dehşet! Cansız bedeni orada bulundu Kılık değiştirdi ama kaçamadı! PKK'lı kadın terörist İstanbul'da böyle yakalandı