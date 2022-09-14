İrfan Değirmenci yayına ağzında bantla çıktı

Düğünde skandal: Karnı burnunda ve ''damattan hamileyim'' deyip düğün salonunu bastı!

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İlber Ortaylı'nın, Murat Bardakçı'ya canlı yayında verdiği tepki olay oldu

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Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan, AK Partili Şen'in skandal çıkışına çok sert yanıt: ''Küstah, edepsiz!''

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