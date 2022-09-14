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İrfan Değirmenci yayına ağzında bantla çıktı

Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezayı, ağzını bantlayarak protesto etti.

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