Anasayfa Video Galeriler Gündem İrfan Değirmenci yayına ağzında bantla çıktı İrfan Değirmenci yayına ağzında bantla çıktı 14 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 22:15 Halk TV sunucusu İrfan Değirmenci, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezayı, ağzını bantlayarak protesto etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63222845a49db66e0c525be3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Erdoğan'dan yurt ücreti açıklaması TOKİ konutları işte bu araziye yapılacak! İlk kez görüntülendi Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!'' Melis Sezen çılgın dansıyla sosyal medyayı salladı İmamoğlu ''değişimin anıdır'', ''yeni bir dönemin başlangıcı'' diyerek müjdeyi verdi Düğünde skandal: Karnı burnunda ve ''damattan hamileyim'' deyip düğün salonunu bastı!