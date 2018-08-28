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  3. 28 Ağustos 2018 15:40

İrlanda’nın simgesi tarihi bina alevlere teslim oldu

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ın simgesi 233 yıllık bina alevlere teslim oldu.Birleşik Krallığa bağlı Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ın simgesi 233 yıllık “Bankalar Binası” yandı. Öğle saatlerinde çatıda başlayan yangınla birlikte bina tahliye edildi. Bir giyim mağazasının bulunduğu binada çıkan yangınla birlikte şehir merkezi dumanlarla kaplandı. Belfast itfaiye ekipleri ölen ya...

Bilgin Pro
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