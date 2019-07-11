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  3. 11 Temmuz 2019 23:57

İş adamına inanılmaz tuzak !

İstanbul'un Fatih ilçesinde işadamını takip eden şüpheliler işadamına inanılmaz bir tuzak kurdu. İşadamının döviz bürosundan aldığı 40 bin Dolar soyguncular tarafından çalındı.

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