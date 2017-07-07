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  3. 07 Temmuz 2017 20:15

İş adamına silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sokak ortasında tabancayla ayağından vurulan işadamına saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Akıntıya kapılan Suriyelinin cesedini arama çalışması sürüyor
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Sarp Sınır Kapısında bonzai operasyonu
Sarp Sınır Kapısında bonzai operasyonu
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Yüzlerce vatandaş zanlılara saldırmak istedi
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