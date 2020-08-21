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  3. 21 Ağustos 2020 17:45

İş adamını öldüren kişi kiralık katil çıktı! ''2 milyon euroya anlaştım''

Kayseri'de iş insanı Orhan A.'nın iş yerinde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Emrah Y., tutuklandı. Zanlı, Orhan A.'yı 2 milyon euro karşılığında öldürdüğünü itiraf etti.

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