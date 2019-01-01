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  3. 01 Ocak 2019 17:25

İş adamının bankadan çektiği parayı böyle çaldılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş adamının bankadan çektiği nakit 300 bin TL çalındı.Alınan bilgiye göre, 28 Aralık 2018 tarihinde iş adamı Y.Ö., bir bankanın şubesine giderek 300 bin TL nakit para çekti. Ardından 33 VR plakalı pikap tipi aracına binen Y.Ö., parayı ise boş olan sürücü koltuğu yanındaki yolcu koltuğu üzerine bıraktı. Bankanın yaklaşık 50 metre ilerisinde Atatürk...

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