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  3. 13 Nisan 2019 19:45

İş adamının cenazesinin ardından çatışma çıktı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen iş adamının cenaze töreni sonrası çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaraladı. Çatışma anında yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde bulunan Fatih Camii’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda bulunan...

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