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  3. 09 Aralık 2019 15:50

İş bulamayınca kendi işini kurdu! Siparişlere yetişemiyor!

Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçi, kendi imkanları ile tavuk çiftliği kurdu. Siparişlere yetişemeyen çiftçinin hedefi, çiftliği büyütüp istihdama katkı sağlamak.

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