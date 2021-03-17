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İş bulma bahanesiyle getirdiği kadınları fuhuşa zorladı!

İş bulma bahanesiyle Türkiye'ye getirdiği kadınları tuzağa düşürerek fuhuşa zorlayan çete, polis ekiplerinin operasyonu ile çökertildi.

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