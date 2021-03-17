Anasayfa Video Galeriler Gündem İş bulma bahanesiyle getirdiği kadınları fuhuşa zorladı! İş bulma bahanesiyle getirdiği kadınları fuhuşa zorladı! 17 Mart 2021 Çarşamba Saat: 19:00 İş bulma bahanesiyle Türkiye'ye getirdiği kadınları tuzağa düşürerek fuhuşa zorlayan çete, polis ekiplerinin operasyonu ile çökertildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605227a7adcd38653f74be03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esra Erol'u çılgına çeviren olay: Karımı sevgilisinden kurtarın Samsun'da korkunç kaza: Genç kız hayatını kaybetti Samsun'da dehşete düşüren kaza Artvin'de büyük yangın! Onlarca ev alevlere teslim oldu Bu mahallede hiç vaka görülmedi! İşin sırrı kızılcık hoşafında mı? Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım Lüks villadaki aile dehşetinden ''Bitcoin'' çıktı Sokak ortasında kadına şiddeti film gibi izlediler! Evlenmelerine izin verilmeyince el ele ölüme atladılar!