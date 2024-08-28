İş insanı Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül verecek

Erzurumlu genç iş insanı Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren 8 yaşındaki Narin'i bulan ya da yerini bildireni 2 milyon lira ile ödüllendireceğini söyledi.

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