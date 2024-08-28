Anasayfa Video Galeriler Gündem İş insanı Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül verecek İş insanı Narin'i bulan ya da yerini bildirene 2 milyon TL ödül verecek 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 12:56 Güncelleme: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:56 Erzurumlu genç iş insanı Diyarbakır’da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmaları süren 8 yaşındaki Narin'i bulan ya da yerini bildireni 2 milyon lira ile ödüllendireceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cef4617f2c8b1f0e08c763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki gözünü de kaybeden gazi Mehmetçik'in hayali gerçek oldu Marmara'nın cenneti, Türkiye'nin gözbebeğiydi... Son hali şok etkisi yarattı Pandemide keşfetti; 4 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor Pandemide işsiz kalmıştı... Şimdi ekmeğini denizin dibinden çıkarıyor Bu görüntüler Afrika'dan değil Ankara'dan Hırsız bu sefer fare deliğinden geçti Antalya'da ilginç olay: Tur teknesi gitmeyince iskeleyi söktüler Polisin devriye botu mülteci botunu ezip geçti ''Kocandan boşanıp beni alacaksın'' diyen akrabasını satırla yaraladı