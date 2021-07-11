Anasayfa Video Galeriler Gündem İş insanının kahreden ölümü: Saniyeler içinde yere yığıldı İş insanının kahreden ölümü: Saniyeler içinde yere yığıldı 11 Temmuz 2021 Pazar Saat: 11:00 Bursa'da arkadaşının düğününe katılan Erzurumlu iş insanı, dans ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60eaa51cac312c0920074bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onlar asker değil futbolcu! Kamuflaj giydirip komando eğitimi yaptırdılar Erdoğan'a Diyarbakır'da ''Biji Serok'' tezahüratı İstanbul'da kadına yumruklu saldırı İstanbul trafiğinde ''kazmalı'' maganda dehşeti Gelecek Partisi'nden Bahçeli'yi kızdıracak video Canlı yayında İçişleri Bakanı Soylu hakkında ilginç iddia İstanbullular Yıldız Tilbe ile normalleşti Korkunç anlar kamerada; 600 kişi birden saldırdı! Linç ettiler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gönül Dağı' türküsü