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  4. İş insanının kahreden ölümü: Saniyeler içinde yere yığıldı

İş insanının kahreden ölümü: Saniyeler içinde yere yığıldı

Bursa'da arkadaşının düğününe katılan Erzurumlu iş insanı, dans ederken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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