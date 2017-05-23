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  3. 23 Mayıs 2017 10:38

İş makinesi taşıyan kamyon köprüye takıldı

Kartal’da yüksekliğini hesap etmediği köprüye takılan ve üzerinde iş makinesi olan kamyonun sürücüsü trafiği alt üst etti. Kamyonu köprüden kurtaran sürücü bir de geri geri gitmeye çalışınca ortalığı birbirine kattı.

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