Anasayfa Video Galeriler Gündem İş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var İş merkezinde asansör düştü: Yaralılar var 25 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 13:50 Güncelleme: 25 Eylül 2023 Pazartesi 13:50 İstanbul Esenler'de bir iş merkezinde asansör düştü. İlk belirlemelere göre olayda 7 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651165ef5d9db614c2682f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da takside 10 km için 900 TL'lik ücret kavgası Eski Baro Başkanı’na saldırı Duruşma öncesi ortalık kan gölüne döndü: 1 ölü, 3 yaralı İstanbul'da hayırsız evlat şiddeti! Annesine tekme tokat saldırdı Tesla'nın insansı robotu Optimus'un yetenekleri geliştirildi Çalınan ve bulunan aracı bir daha çalınmasın diye öyle bir önlem aldı ki... Tekirdağ'da akıl almaz kurtuluş! Sesini avcılar duyunca hayata döndü Ferdi Tayfur’ın kızı böyle ifşa etti: ''Yakında cinsel içerikli fake videolarım yolda'' Örnek kalıcı konut tamamlandı; içi ilk kez görüntülendi