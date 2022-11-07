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  4. İş yeri değil sanki müze! Sultan Abdülmecit tuğralı vakfiye ele geçirildi

İş yeri değil sanki müze! Sultan Abdülmecit tuğralı vakfiye ele geçirildi

İstanbul Beşiktaş'ta bir iş yerine yapılan operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Müzeyi andıran iş yerinde bulunan eserlerin Osmanlı'nın farklı dönemlerine ait olduğu değerlendiriliyor.

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