Anasayfa Video Galeriler Gündem İş yeri değil sanki müze! Sultan Abdülmecit tuğralı vakfiye ele geçirildi İş yeri değil sanki müze! Sultan Abdülmecit tuğralı vakfiye ele geçirildi 07 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 14:00 İstanbul Beşiktaş'ta bir iş yerine yapılan operasyonda, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Müzeyi andıran iş yerinde bulunan eserlerin Osmanlı'nın farklı dönemlerine ait olduğu değerlendiriliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6368e552e83d071351020127" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Final maçı kabusa dönüştü: Tam 11 kırmızı kart çıktı! Tek bir fideyle 40 haneli köyün tamamının hayatı değişti İstanbul'daki AVM'de yumruklu kavga İstanbul'da eli silahlı maganda dehşeti! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı Nükhet Duru ile Meltem Cumbul’un sahnedeki dansı olay oldu Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi Yargı dizisinde 1 dakikalık olay sahne: İzleyicisi de evinde ayağa kalktı