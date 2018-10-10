İş yeri sahibinin hırsızları kovaladığı anlar kamerada
10 Ekim 2018 10:00
İş yeri sahibinin hırsızları kovaladığı anlar kamerada
İstanbul Sultangazi’de 3 gün boyunca aynı iş yerine girmeye çalışan hırsızlar son denemelerinde baltayı taşa vurarak, iş yeri sahibi tarafından kovalandı. Yaşanan o kovalamaca anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Ekim günü Sultangazi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi’de bir iş yerine hırsızlar dadandı. Akşam saatlerinde iş yerinin önüne gelen...