Anasayfa Video Galeriler Gündem İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanlar iç çamaşırına kadar soyup aradılar! İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanlar iç çamaşırına kadar soyup aradılar! 25 Nisan 2023 Salı Saat: 21:00 Güncelleme: 25 Nisan 2023 Salı 21:00 Rusya’da bir internet alışverişi yapılan bir sitenin merkezindeki iş yerinde yapılan aramaya ait görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6448153a50b8ea0e0a3ad6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli partileri karıştırdı: MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti... AYM Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: ''Kararlarımızı eleştirmek yerine...'' Mescid-i Aksa'da Türk vatandaşına gözaltı Gelenek bozulmadı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı Erdoğan'dan engelli öğretmene: ''Engelliye benzemiyorsun... Engelli misin?'' KIZILELMA İstanbul semalarında! Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı İstanbul'da yine ev sahibi - kiracı dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü İsrail'de peş peşe kanlı terör saldırıları! Genç kadının yaşadığı şok kameraya yansımıştı; taciz zanlısı serbest kaldı!