İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanlar iç çamaşırına kadar soyup aradılar!

Rusya’da bir internet alışverişi yapılan bir sitenin merkezindeki iş yerinde yapılan aramaya ait görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı.

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