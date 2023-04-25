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  4. İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanlar iç çamaşırına kadar soyup aradılar!

İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanlar iç çamaşırına kadar soyup aradılar!

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Rusya’da bir internet alışverişi yapılan bir sitenin merkezindeki iş yerinde yapılan aramaya ait görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı.

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