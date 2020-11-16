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  3. 16 Kasım 2020 22:20

İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada

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Hatay'da skandal görüntü! Küçük çocuğun eline sigara ve içki verdiler
Hatay'da skandal görüntü! Küçük çocuğun eline sigara ve içki verdiler
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Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Hamster’a tokat ve ısırık cezasız kalmadı
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Hamster’a tokat ve ısırık cezasız kalmadı
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Kadıköy'de deniz çekildi, deprem korkusu sardı
Kadıköy'de deniz çekildi, deprem korkusu sardı
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Tatil sitesinin kabusu oldular! İmdatlarına avcılar yetişti
Tatil sitesinin kabusu oldular! İmdatlarına avcılar yetişti
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Mustafa Topaloğlu taburcu oldu
Mustafa Topaloğlu taburcu oldu
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Koronavirüsü yenen Bakan Soylu: Kimse kendine çok fazla güvenmesin
Koronavirüsü yenen Bakan Soylu: Kimse kendine çok fazla güvenmesin
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