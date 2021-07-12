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İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe attı!

Adana’da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılıp kopararak çöpe attı.

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