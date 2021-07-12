Anasayfa Video Galeriler Gündem İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe attı! İş yerine asılı Türk bayrağını koparıp çöpe attı! 12 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 21:50 Adana’da bir kadın, av malzemeleri satan iş yerinde asılı Türk bayrağını asılıp kopararak çöpe attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ec8ef0f63d9323165c24c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Karın germe ameliyatı sonrası hayatı kabusa döndü Saçlarından sürükledikleri kadını tekme tokat dövdüler Şüphelendiği için kaydı başlattı, böyle görüntüledi! Antalya’da yanan otomobilde can pazarı - İhlas Haber Ajansı Sedat Peker'e en yakın isim gözaltında Japonya'da kırmızı alarm! 245 bin kişi tahliye edilecek Asansörde mide bulandıran taciz! Bisikletli sapık tutuklandı İnanılır gibi değil... Sümela Manastırı'nın restorasyonunda büyük skandal Eylem yapan tütün üreticisi 10 kişi tutuklandı